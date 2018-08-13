بلدية الشوقية بمكة تغلق مطبخ إعاشة عشوائي مخالف

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشوقية الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة من ضبط مطبخ إعاشة عشوائي داخل استراحة بحي الشوقية غير مرخص، يُدار من قبل مجموعة من العمالة المخالفة يقومون بإعداد وجبات إعاشة لتوزيعها على الحجاج.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي خلال هذه الأيام لمتابعة مثل هذه الظواهر السلبية، محذراً أصحاب الفنادق والعمائر السكنية ومؤسسات الحجاج من التعامل مع المطابخ العشوائية، والاقتصار فقط على التعامل مع مطابخ الإعاشة المصرح لها بالطبخ والإعاشة والمصنفة من أمانة العاصمة المقدسة، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وحفاظاً على تقديم أفضل الخدمات في مجال الصحة العامة.

وأفاد أنه تمت مصادرة الأدوات المستخدمة في التحضير ومواد غذائية ولحوم ودواجن مجهولة المصدر قدرت بنحو ٥٠٠ كيلو غرام، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من الأطعمة المعدة للتوزيع على الحجاج وتم إعداد محضر بذلك وتسليم العمالة المخالفة إلى الجهة المختصة وإتلاف الأطعمة وإغلاق المطبخ.