” البدانة ” لها تأثير سلبي على الدماغ وتسرع من الشيخوخة
كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن زيادة الوزن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة الدماغ، فاكتساب الدهون والوزن الزائد يمكن أن يبطئ من سرعة المعالجة ومهارات حل المشاكل في الدماغ.
حيث توصل الباحثون أن عمليات مسح لعينات من 2637 شخصًا من ذوي الوزن الزائد، وتبين أن زيادة الوزن تؤدي إلى تغيير بنية الدماغ، والحد من تدفق الدم والأوكسجين إليه، وينعكس ذلك سلبًل على أداء وظائفه الأساسية.
وأبانت نتائج الدراسة أن اكتساب الدهون والوزن الزائد، يمكن أن يبطىء من سرعة المعالجة ومهارات حل المشاكل في الدماغ، كما أن هذه الدهون تُسرّع من عملية الشيخوخة.
شجون[ عدد التعليقات: 1185 ] نشر منذ 1 ساعة
ونستغرب لماذا معظم الرجال عقلهم صغر ههههههههههه من كثره بدانتهم
همس[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههه شجون معك حق متت من الضحك معظمهم هكذا
رااايق[ عدد التعليقات: 5158 ] نشر منذ 50 دقيقة
من جد فيه بدانه مثل اللي بالصورة غير طبيعية *!! بس أنها تُسرّع من الشيخوخة * يمكن أي ويمقن لا ** هههههه
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أهم شي الأزارير ما تنقطع من القميص *!! ولا كيفه أبو دبه مع نفسه * ههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4071 ] نشر منذ 38 دقيقة
فيه ناس اقل من الصفر بس مايعترفون يحسبون انهم ملائكه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30655 ] نشر منذ 25 دقيقة
يا كثر دراستكم