” البدانة ” لها تأثير سلبي على الدماغ وتسرع من الشيخوخة

برلين(صدى):

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن زيادة الوزن يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة الدماغ، فاكتساب الدهون والوزن الزائد يمكن أن يبطئ من سرعة المعالجة ومهارات حل المشاكل في الدماغ.

حيث توصل الباحثون أن عمليات مسح لعينات من 2637 شخصًا من ذوي الوزن الزائد، وتبين أن زيادة الوزن تؤدي إلى تغيير بنية الدماغ، والحد من تدفق الدم والأوكسجين إليه، وينعكس ذلك سلبًل على أداء وظائفه الأساسية.

وأبانت نتائج الدراسة أن اكتساب الدهون والوزن الزائد، يمكن أن يبطىء من سرعة المعالجة ومهارات حل المشاكل في الدماغ، كما أن هذه الدهون تُسرّع من عملية الشيخوخة.