القهوة قد تمنعك من النوم بشكل طبيعي في المستقبل

سول(صدى):

أكدت دراسة حديثة في كوريا الجنوبية، أن تناول فنجانين من القهوة بشكل يومي، يمكن أن يؤثر سلبًا على أنماط النوم لسنوات طويلة؛ حيث أنه يعمل على تقلص جزء من الدماغ يتحكم في أنماط النوم، ويمكن أن يفسر ذلك، سبب صعوبة النوم لدى بعض كبار السن.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين يحتسون القهوة باعتدال، بحوالي فنجانين في اليوم، والذين يُكثرون من هذا المشروب، لمدة 30 عامًا أو أكثر، لديهم غدة صنوبرية التي يوجد بها الهرمون المسمى الميلاتونين عندما يحين وقت راحة الجسم والنوم في الدماغ، أصغر من أولئك الذين نادرًا ما يحتسون القهوة.

وتعد هذه الدراسة، من الدراسات الأولى التي تشير إلى أنه قد يكون للكافيين تأثيرات طويلة المدى على الدماغ.