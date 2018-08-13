بالفيديو.. اعتداء وحشي من سيدة على عاملة المنزلية

المنامة(صدى):

أمرت النيابة العامة في البحرين بحبس سيدة اعتدت على عاملة منزلية بطريقة وحشية؛ ممار أثار غضب واستياء الجميع.

وأوضح الفيديو، تعرض العاملة لضرب مبرح من السيدة على ظهرها، بينما يقوم شخص آخر بتوجيه بعض الكلمات إلى الخادمة.

واعترفت السيدة بارتكابها الواقعة والاعتداء على العاملة المنزلية؛ حيث اتهمت بالاعتداء على سلامة جسم الغير، كما أكدت الخادمة أن المعتدية عليها هي ابنة كفيلها.