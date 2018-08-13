بالفيديو.. اعتداء وحشي من سيدة على عاملة المنزلية
أمرت النيابة العامة في البحرين بحبس سيدة اعتدت على عاملة منزلية بطريقة وحشية؛ ممار أثار غضب واستياء الجميع.
وأوضح الفيديو، تعرض العاملة لضرب مبرح من السيدة على ظهرها، بينما يقوم شخص آخر بتوجيه بعض الكلمات إلى الخادمة.
واعترفت السيدة بارتكابها الواقعة والاعتداء على العاملة المنزلية؛ حيث اتهمت بالاعتداء على سلامة جسم الغير، كما أكدت الخادمة أن المعتدية عليها هي ابنة كفيلها.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4071 ] نشر منذ 1 ساعة
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا
طلال[ عدد التعليقات: 2718 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ينبغي ان تأتي العامله وتفعل معها كما فعلت بها وتأخذ حقها بنفسها حتي ترتاح
ماجد[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا حذفتوا وجهها نريد التشهير بها لتكون عبره للكل
ابن البلد[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 55 دقيقة
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء