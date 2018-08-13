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بالفيديو.. اعتداء وحشي من سيدة على عاملة المنزلية

بالفيديو.. اعتداء وحشي من سيدة على عاملة المنزلية
المنامة(صدى):

أمرت النيابة العامة في البحرين بحبس سيدة اعتدت على عاملة منزلية بطريقة وحشية؛ ممار أثار غضب واستياء الجميع.

وأوضح الفيديو، تعرض العاملة لضرب مبرح من السيدة على ظهرها، بينما يقوم شخص آخر بتوجيه بعض الكلمات إلى الخادمة.

واعترفت السيدة بارتكابها الواقعة والاعتداء على العاملة المنزلية؛ حيث اتهمت بالاعتداء على سلامة جسم الغير، كما أكدت الخادمة أن المعتدية عليها هي ابنة كفيلها.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4071 ] نشر منذ 1 ساعة

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا

[ عدد التعليقات: 2718 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ينبغي ان تأتي العامله وتفعل معها كما فعلت بها وتأخذ حقها بنفسها حتي ترتاح

[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 1 ساعة

لماذا حذفتوا وجهها نريد التشهير بها لتكون عبره للكل

[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 55 دقيقة

ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء

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