مدني الباحة ينبه من هطول أمطار على المنطقة

الباحة(صدى):

حذّر مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأثنين، بتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على منطقة الباحة، تبدأ ظهر اليوم وتصحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل بلجرشي والمندق وقلوة والمخواة والأجزاء المجاورة لها وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.