بعد نقلهم حجاجا دون تصريح.. السجن والغرامة لمواطنين وترحيل وافد
قامت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة، بإصدار قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجًا دون تصريح.
وعن العقوبات التي صدرت في حقهم، فقد حُكم عليهم بالسجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير، بالإضافة للمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.
أما عن المتهمين الذي صدرت في حقهم هذه العقوبات، فقد شملت كلاً من ” خالد محمد حسن البلوشي ” والذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير والترحيل، و ” رائد سعيد حصيني السعيدي ” حكم عليه بالسجن 15 يومًا وغرامة 240 ألف ريال مع التشهير.
والمتهم الثالث، صدر عليه حكم بالسجن 15 يومًا وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.
وناشدت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين، بتجنب نقل الحجاج دون تصريح؛ وذلك لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.
طلال[ عدد التعليقات: 2718 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عليك بكل فاسد وخائن بلدنا ووطنا الحبيب🇸🇦
ماجد[ عدد التعليقات: 2466 ] نشر منذ 1 ساعة
اقل تصاريح حج 7 الف ريال ليش ابغى احج وما عندى هذا المبلغ ايش اسوى يا اخى
تاخد 3 الف وتعطينى تصاريح حج 🕋
بالله ما يصير تمنعنى من زياره بيت الله الحرام
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض فورا يترحلون كلهم بدون استثناء
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4071 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكله تشوف رجال الامن في الشمس والحر والغبار تعبانين هلكانين ينظمون الحج والحجاج ماكلين مادري اش يسمونه-ويجي واحد يهدم جهودهم بتهريب الحجاح-
عمار[ عدد التعليقات: 1262 ] نشر منذ 1 ساعة
وضفونا ولا ننقلهم اما عاطلين بننقلهم ولا حسبنا حساب احد
همس[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 1 ساعة
حرام لا تشهرون فيهم طيب ممكن الحاجة هي اللي خلتهم يسووا كذا احس العقوبات تكفيهم
محمد[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن ، الاسلام دين يحترم النظام والانظمة .