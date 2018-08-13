بعد نقلهم حجاجا دون تصريح.. السجن والغرامة لمواطنين وترحيل وافد

نايف السالم(صدى):

قامت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة، بإصدار قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجًا دون تصريح.

وعن العقوبات التي صدرت في حقهم، فقد حُكم عليهم بالسجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير، بالإضافة للمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

أما عن المتهمين الذي صدرت في حقهم هذه العقوبات، فقد شملت كلاً من ” خالد محمد حسن البلوشي ” والذي صدر بحقه حكم بالسجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير والترحيل، و ” رائد سعيد حصيني السعيدي ” حكم عليه بالسجن 15 يومًا وغرامة 240 ألف ريال مع التشهير.

والمتهم الثالث، صدر عليه حكم بالسجن 15 يومًا وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.

وناشدت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين، بتجنب نقل الحجاج دون تصريح؛ وذلك لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.