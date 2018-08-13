” هدف ” يستضيف لقاء وظيفيا للباحثات عن عمل بالتعاون مع منشآت القطاع الصحي

الرياض(صدى):

يستضيف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في الرياض اليوم، اللقاء الوظيفي في التخصصات الصحية، الموجه للباحثات عن عمل، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنشآت العاملة في القطاع الصحي في سوق العمل، والتي ستعرض أكثر من 640 فرصة وظيفية.

وتعرض تلك المنشآت عديداً من الوظائف، ومنها: طبيب عام، وطبيب جلدية، وطبيب اسنان، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي تغذية، وأخصائي اشعة، وأخصائي تغذية سريرية، وأخصائي تعقيم ومكافحة عدوى بالإضافة الى أخصائي تخدير، وأخصائي صحة فم، وأخصائي طب طوارئ، وأخصائي مختبر، وأخصائي تمريض، صيدلي، وممرض عام، ومساعد طبيب اسنان.

ويأتي ذلك امتداداً للقاءات توظيفية عقدت خلال الفترة الماضية في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل توظيف القوى الوطنية في بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.