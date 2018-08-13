” صحة الباحة ” تحقق في نشر تقرير المتسوق السري

إبراهيم الزهراني(صدى):

شرعت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، في التحقيق في أسباب وملابسات نشر تقرير فريق ” المتسوق السري ” ، نظرًا لشموله على معلومات دورية قابلة للتحديث، وذلك بعد تسريبه لوسائل الإعلام بشكل ناقص قبل إتمام بياناته.

ومن جانبه، بيّن ماجد الشطي، المتحدث باسم المديرية، أن مسودة الخطاب المتداول لفريق المتسوق السري الخاص بالشؤون الصحية بالباحة لا تعتبر التقرير النهائي لأعمال الفريق، مؤكدًا أن ما احتواه التقرير من معلومات هي مؤشر متابعة دورية قابلة للتحديث، ولا تعتبر تقييمًا أساسيًا لأداء مديري المستشفيات، كما تداول البعض.

وأوضح ” الشطي ” ، أن ما ورد بالخطاب غير موجه للنشر، ولكنه تم إعداده للتواصل بين الإدارات الصحية من قبل التوجيه والتعديل، وتم تسريبه بشكل ناقص قبل إتمام بياناته وجار العمل والتحقيق لمعرفة أسباب نشره.

وكشف المتحدث باسم ” صحة الباحة ” ، عن الهدف من عمل فريق المتسوق السري في صحة الباحة، وهو مساعدة الإدارات الصحية على تحسين الأداء، مناشدًا الإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحي بالمنطقة، بأخذ المعلومة الصحيحة والمتكاملة عن طريق وسائل التواصل المعتمدة بصحة الباحة، ضمانًا للاستفادة بشكل دقيق.