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الإصابة تدفع عبدالله السعيد إلى إحضار طبيبه الخاص من مصر

الإصابة تدفع عبدالله السعيد إلى إحضار طبيبه الخاص من مصر
نواف السالم(صدى):

دفعت الإصابة التي تعرض لها اللاعب المصري عبدالله السعيد، لاعب نادي الأهلي في العضلة الأمامية إلى استدعاء طبيبه الخاص من مصر.

ويأتي ذلك بعد أن وجد عبدالله السعيد،عدم استجابة للعلاج المقدم له من قبل طبيب النادي الأهلي التونسي حاتم جمعة، وخوف اللاعب من تفاقم الإصابة ووصولها للمزنة.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب المصري تعرض إلى كدمة في العضلة الأمامية، منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 3 ساعات

باقي وقت لا يستعجلوا عليه
حتى المحترفين الباقين مافي داعي للتعاقد معاهم
لأن المنافسة على المركز السابع ما تحتاج ٨ محترفين

[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 3 ساعات

عواجيز ومرضى ومكسرين عاد حلها

[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يتمم شفائه علي خير يارب

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