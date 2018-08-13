الإصابة تدفع عبدالله السعيد إلى إحضار طبيبه الخاص من مصر

نواف السالم(صدى):

دفعت الإصابة التي تعرض لها اللاعب المصري عبدالله السعيد، لاعب نادي الأهلي في العضلة الأمامية إلى استدعاء طبيبه الخاص من مصر.

ويأتي ذلك بعد أن وجد عبدالله السعيد،عدم استجابة للعلاج المقدم له من قبل طبيب النادي الأهلي التونسي حاتم جمعة، وخوف اللاعب من تفاقم الإصابة ووصولها للمزنة.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب المصري تعرض إلى كدمة في العضلة الأمامية، منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.