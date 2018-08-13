الإصابة تدفع عبدالله السعيد إلى إحضار طبيبه الخاص من مصر
دفعت الإصابة التي تعرض لها اللاعب المصري عبدالله السعيد، لاعب نادي الأهلي في العضلة الأمامية إلى استدعاء طبيبه الخاص من مصر.
ويأتي ذلك بعد أن وجد عبدالله السعيد،عدم استجابة للعلاج المقدم له من قبل طبيب النادي الأهلي التونسي حاتم جمعة، وخوف اللاعب من تفاقم الإصابة ووصولها للمزنة.
ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب المصري تعرض إلى كدمة في العضلة الأمامية، منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 3 ساعات
باقي وقت لا يستعجلوا عليه
حتى المحترفين الباقين مافي داعي للتعاقد معاهم
لأن المنافسة على المركز السابع ما تحتاج ٨ محترفين
ماجد[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 3 ساعات
عواجيز ومرضى ومكسرين عاد حلها
عمار[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يتمم شفائه علي خير يارب