لتلبية احتياجات العملاء.. ” ساما ” تبدأ في تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

عادل الحربي(صدى):

شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي” ساما ” أمس، في تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد؛ التي تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء، خاصة المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية.

وعن هذه المبادئ، فإنه لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية، مثل ” برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن الدخل الشهري ” .

أما فيما يتعلق بالالتزامات الائتمانية، فإن الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل 55 % من إجمالي الدخل، والمستفيدون من الإسكان أو الصندوق لا تتجاوز الالتزامات 65% من إجمالي الدخل.