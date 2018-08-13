” الخدمة المدنية ” : إجازة عيد الأضحى تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي

علي القحطاني (صدى):

أوضح مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسَّسي، والمتحدِّث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك، يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة.

وقال ” الظاهر ” اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” توجيه خادم الحرمين الشريفين، بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك، يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة، وليس مقتصرًا على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك؛ ليكون ليكون اليوم الإثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩هـ، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.