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” الخدمة المدنية ” : إجازة عيد الأضحى تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي

” الخدمة المدنية ” : إجازة عيد الأضحى تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي
علي القحطاني (صدى):

أوضح مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسَّسي، والمتحدِّث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك، يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة.

وقال ” الظاهر ” اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” توجيه خادم الحرمين الشريفين، بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك، يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة، وليس مقتصرًا على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة ” .

وكان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك؛ ليكون ليكون اليوم الإثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩هـ، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 18 دقيقة

هذا هو الملك العادل سلمان الوطن والمواطن

[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 18 دقيقة

ليس بمستغرب منه تلمس احتياجات المواطن وحرصه الدائم على راحته ورفاهيته..تقديم صرف الرواتب-اجازةعيدالأضحى،

[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 17 دقيقة

حفظك الله سلمان،

[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 17 دقيقة

# دام عزك يا وطن 🇸🇦

[ عدد التعليقات: 51834 ] نشر منذ 11 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

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