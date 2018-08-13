” الخدمة المدنية ” : إجازة عيد الأضحى تشمل جميع موظفي القطاع الحكومي
أوضح مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسَّسي، والمتحدِّث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ورعاه- بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك، يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة.
وقال ” الظاهر ” اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” توجيه خادم الحرمين الشريفين، بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك، يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة، وليس مقتصرًا على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة ” .
وكان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد وجه بتقديم إجازة عيد الأضحى المبارك؛ ليكون ليكون اليوم الإثنين ٢ /١٢ / ١٤٣٩هـ، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.
طلال[ عدد التعليقات: 2727 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا هو الملك العادل سلمان الوطن والمواطن
ماجد[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 18 دقيقة
ليس بمستغرب منه تلمس احتياجات المواطن وحرصه الدائم على راحته ورفاهيته..تقديم صرف الرواتب-اجازةعيدالأضحى،
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1786 ] نشر منذ 17 دقيقة
حفظك الله سلمان،
عمار[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 17 دقيقة
# دام عزك يا وطن 🇸🇦
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51834 ] نشر منذ 11 دقيقة
خير ان شاء الله ,,