بالفيديو.. نجل الفريق سامي عنان يكشف أكاذيب الإخوان حول والده

القاهرة(صدى):

كشف نجل الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، حقيقة العلاقة السرية بين والده وجماعة الإخوان.

وأكد الدكتور سمير نجل سامي عنان أن والده ليس له أي علاقة بعناصر جماعة الإخوان، بينما كانت جميع اجتماعات والده بالإخوان في العلن حول أمور رسمية ومعلنة.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات قاض مصري منشق عن الإخوان وعضو فيما كانت تسمى حركة ” قضاة من أجل مصر ” ويدعى أبو هاشم، زاعمًا خلالها وجود علاقة بين الفريق سامي عنان وعناصر من الإخوان عام 2016.

كما أشار نجل سامي عنان أن تصريحات ” أبو هاشم ” تحمل معلومات وهمية، معلقًا: ” كل شوية يطلع إخواني منشق أو تائب بعد فجور الإخوان، ويقول كلام، نفسي واحد فيهم لديه الرجولة والأخلاق يعطينا دليل على كلامه ” .

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