تحذير من رياح نشطة وأمطار رعدية على 9 مناطق

الرياض(صدى):

أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تحذيرًا على 9 مناطق من نشاط في الرياح السطحية وهطول أمطار رعدية.

وأوضح النظام الآلي أن المناطق تشكل كل من ” القصيم، الرياض، جازان، المدينة المنورة، نجران، المنطقة الشرقية، عسير، مكة المكرمة، والباحة ” .

وأشار إلى أن كل من منطقة القصيم وجازان والمدينة المنورة ” تشمل الطريق الساحلي ” ، ونجران والرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية تشمل ” حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخهجي تمتد إلى (الأحساء، الدمام، الظهران ) والطريق الواصل إلى الرياض، تشمل حالة من النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، من الـ10:00 صباحًا حتى الحادية عشر مساءً في تلك الأماكن.

بينما تشهد مناطق الباحة وتشمل ” الباحة، بلجرشي، قلوة، المندق، المخواة والأجزاء المجاورة ” ، ومنطقة عسير وتشمل ” أبها، خميس مشيط، النماص، بللسمر، السودة، محايل، سراة عبيدة، ظهران الجنوب والأجزاء المجاورة ” ، ومنطقة جازان وتشمل ” العارضة، فيفا، الخوبة تمتد إلى ” أحد المسارحة، أبو عريش، صامطة ” ، حالة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول، من الـ12:00 ظهرًا حتى الحادية عشر مساءً .