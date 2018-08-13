الصين تجلي 200 ألف شخص بسبب إعصار ضخم

بكين(صدى):

أجلت السلطات الصينية أكثر من 200 ألف شخص، في ظل الإعصار الذي وصل إلى اليابسة على ساحل الصين الشرقي، مساء أمس الأحد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا ” أن الإعصار ياجى اجتاح إقليم شيج يانج قبل منتصف الليل تصحبه رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر فى الساعة.

وأضافت الوكالة نقلًا عن المركز الإقليمى للتحكم فى الفيضانات، أنه تم إجلاء 204949 شخصًا من 10 مدن بينها تايتشو وتشوشان وونتشو، بينما استدعى نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء.

ومن المحتمل أن تحمل العاصفة أيضًا أمطارًا غزيرة، على أن تضعف تدريجيًا فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب البلاد.