أردوغان يهدد التجار الأتراك: لا تشتروا الدولار
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجار ورجال الصناعة الذين يلجأون إلى الدولار في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها الليرة التركية؛ لحماية أموالهم.
وهدد أردوغان التجار ورجال الصناعة بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى، في حال استمروا في المسارعة لبيع الليرة التركية وشراء الدولار.
وقال في كلمة له أمس الأحد ” لا تشتروا الدولار وإلا ستضطروني لتنفيذ خطة ب أو خطة ج ” ، متحديًا الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.
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خالد القيضي[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
يويل التجارالاتراك من ميماتي
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 1 ساعة
من حقه عشان يحافظ على سعر الليره التركيه ثابت لان ماحصل تدبير من واشنطن بسبب انه لم يسمع كلامها ويترك شراء الغاز والنفط من ايران سياسة اردوغان هي علمانيه بحته فأهتم بمصالح بلده على الركوع لأمريكا وقد ينجح اذا حصل بدائل لتلافي انخفاظ اليره التركيه
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2682 ] نشر منذ 18 دقيقة
يقول لك التجار ياسيد هرطقان عندما تصل الامور الى حد الاضرار بمصالحنا ورؤس اموالنا نبيعك انت وحكومتك بارخص الاسعار وعلى نفسها جنت براقش مع تمنياتنا لك بسقوط مريع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51816 ] نشر منذ 8 دقائق
علاَّ في صراخه القردوخان ,,
,, تستاهل مايجيك ياقرد الشريفه المتوهق ,,