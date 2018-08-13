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أردوغان يهدد التجار الأتراك: لا تشتروا الدولار

أردوغان يهدد التجار الأتراك: لا تشتروا الدولار
أنقرة(صدى):

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجار ورجال الصناعة الذين يلجأون إلى الدولار في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها الليرة التركية؛ لحماية أموالهم.

وهدد أردوغان التجار ورجال الصناعة بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى، في حال استمروا في المسارعة لبيع الليرة التركية وشراء الدولار.

وقال في كلمة له أمس الأحد ” لا تشتروا الدولار وإلا ستضطروني لتنفيذ خطة ب أو خطة ج ” ، متحديًا الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة

يويل التجارالاتراك من ميماتي

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 1 ساعة

من حقه عشان يحافظ على سعر الليره التركيه ثابت لان ماحصل تدبير من واشنطن بسبب انه لم يسمع كلامها ويترك شراء الغاز والنفط من ايران سياسة اردوغان هي علمانيه بحته فأهتم بمصالح بلده على الركوع لأمريكا وقد ينجح اذا حصل بدائل لتلافي انخفاظ اليره التركيه

[ عدد التعليقات: 2682 ] نشر منذ 18 دقيقة

يقول لك التجار ياسيد هرطقان عندما تصل الامور الى حد الاضرار بمصالحنا ورؤس اموالنا نبيعك انت وحكومتك بارخص الاسعار وعلى نفسها جنت براقش مع تمنياتنا لك بسقوط مريع

[ عدد التعليقات: 51816 ] نشر منذ 8 دقائق

علاَّ في صراخه القردوخان ,,

,, تستاهل مايجيك ياقرد الشريفه المتوهق ,,

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