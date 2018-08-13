أردوغان يهدد التجار الأتراك: لا تشتروا الدولار

أنقرة(صدى):

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التجار ورجال الصناعة الذين يلجأون إلى الدولار في ظل الأزمة الحادة التي تمر بها الليرة التركية؛ لحماية أموالهم.

وهدد أردوغان التجار ورجال الصناعة بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى، في حال استمروا في المسارعة لبيع الليرة التركية وشراء الدولار.

وقال في كلمة له أمس الأحد ” لا تشتروا الدولار وإلا ستضطروني لتنفيذ خطة ب أو خطة ج ” ، متحديًا الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.

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