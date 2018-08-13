” المسابقات ” تطالب برفع عدد اللاعبين الأجانب في أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

تستعد لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إلى رفع توصية للمكتب التنفيذي بالاتحاد القاري، بشأن رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 2019/20.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي سترفعها للمكتب يوم 28 أغسطس الحالي، رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين إضافة إلى لاعب آسيوي.

كما ستناقش عدة مقترحات أخرى، منها العودة إلى النظام القديم ” إلغاء الفصل بين أندية الشرق والغرب خلال المراحل المتقدمة ” .