” المسابقات ” تطالب برفع عدد اللاعبين الأجانب في أبطال آسيا
تستعد لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إلى رفع توصية للمكتب التنفيذي بالاتحاد القاري، بشأن رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 2019/20.
وتطالب اللجنة في توصيتها التي سترفعها للمكتب يوم 28 أغسطس الحالي، رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين إضافة إلى لاعب آسيوي.
كما ستناقش عدة مقترحات أخرى، منها العودة إلى النظام القديم ” إلغاء الفصل بين أندية الشرق والغرب خلال المراحل المتقدمة ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 17901 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض المحترفين الاجانب عندنا مثل اسيا بس 5 غير الاسيوي
لان 7 معناه 2 ماراح يلعبون خساره على الفريق