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” المسابقات ” تطالب برفع عدد اللاعبين الأجانب في أبطال آسيا

” المسابقات ” تطالب برفع عدد اللاعبين الأجانب في أبطال آسيا
نواف السالم(صدى):

تستعد لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، إلى رفع توصية للمكتب التنفيذي بالاتحاد القاري، بشأن رفع عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 2019/20.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي سترفعها للمكتب يوم 28 أغسطس الحالي، رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 لاعبين إضافة إلى لاعب آسيوي.

كما ستناقش عدة مقترحات أخرى، منها العودة إلى النظام القديم ” إلغاء الفصل بين أندية الشرق والغرب خلال المراحل المتقدمة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17901 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض المحترفين الاجانب عندنا مثل اسيا بس 5 غير الاسيوي
لان 7 معناه 2 ماراح يلعبون خساره على الفريق

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