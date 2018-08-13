بالصور.. أنثى حوت تبهر العالم بحزنها على صغيرها النافق

واشنطن(صدى):

جسدت أنثى من فصيلة الحيتان القاتلة أسمى معاني الإنسانية والأمومة والتي اعتبر البعض انها بعيدة كل البعد عنها، حيث حملت صغيرها الحوت في البحر لمدة 17 يومًا بالرغم من موته.

وضعت أنثى الحوت ابنها في شواطيء ولاية واشنطن غربي الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه نفق بعدة مدة قصيرة من قدومه للحياة؛ بسبب نقص في الدهون التي تساعد الحيتان على التأقلم مع درجات الحرارة.

ولم تتخلى الأم عن صغيرها بالرغم من نفوقه، حيث حملت صغيرها النافق الذي يتخطى وزنه 180 كجم في البحر ما يقرب من الـ1000 ميل، ما أثار تفاعل العالم معها ومع صغيرها النافق، وسط دهشة من قدرة الأم على التحمل من أجل صغيرها.

يُذكر أن الحوت النافق يعد أول ولادة للحيتان القاتلة المعروفة بـ ” الأوركا ” منذ 3 سنوات، حيث يدرج علماء البيئة الحيوان البحري ضمن الكائنات المهدّدة بالانقراض.