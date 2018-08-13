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” الأحوال المدنية ” توضح إمكانية تجديد البطاقة في حال وجود ديون

” الأحوال المدنية ” توضح إمكانية تجديد البطاقة في حال وجود ديون
حمود العنزي (صدى):

تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسار مواطن حول تجديد البطاقة المنتهية في حال وجود ديون.

وأكد حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ” تويتر ” ، أنه لا يمكن تجديد البطاقة الموقوفة بسبب الديون.

وكان الحساب تلقى استفسار من مواطن، قائلًا: ” مَن بطاقته منتهية وموقوفة منذ 5 سنوات وعليه أمر قبض من الديون.. يقدر يجددها ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 18776 ] نشر منذ 42 دقيقة

شو علاقة الديون بتجديد البطاقه المدنيه ؟
ممكن يمنع المديون من السفر ولكن لا يمنع من تجديد البطاقه
وممكن يخصم من راتبه شهريا لدائن

[ عدد التعليقات: 17894 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يعين

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