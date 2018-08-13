” الأحوال المدنية ” توضح إمكانية تجديد البطاقة في حال وجود ديون

حمود العنزي (صدى):

تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسار مواطن حول تجديد البطاقة المنتهية في حال وجود ديون.

وأكد حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ” تويتر ” ، أنه لا يمكن تجديد البطاقة الموقوفة بسبب الديون.

وكان الحساب تلقى استفسار من مواطن، قائلًا: ” مَن بطاقته منتهية وموقوفة منذ 5 سنوات وعليه أمر قبض من الديون.. يقدر يجددها ” .