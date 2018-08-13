” الأحوال المدنية ” توضح إمكانية تجديد البطاقة في حال وجود ديون
تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مع استفسار مواطن حول تجديد البطاقة المنتهية في حال وجود ديون.
وأكد حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ” تويتر ” ، أنه لا يمكن تجديد البطاقة الموقوفة بسبب الديون.
وكان الحساب تلقى استفسار من مواطن، قائلًا: ” مَن بطاقته منتهية وموقوفة منذ 5 سنوات وعليه أمر قبض من الديون.. يقدر يجددها ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18776 ] نشر منذ 42 دقيقة
شو علاقة الديون بتجديد البطاقه المدنيه ؟
ممكن يمنع المديون من السفر ولكن لا يمنع من تجديد البطاقه
وممكن يخصم من راتبه شهريا لدائن
alfahd42[ عدد التعليقات: 17894 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يعين