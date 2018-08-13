بالفيديو.. رجل يدفن رضيع في الرمال ويطعمه التراب
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة في حق طفل رضيع لا يتعدى عدة أشهر من عمره.
وظهر في مقطع الفيديو دفن رجل للطفل في الرمال وإطعامه قطعة في فمه وسط استسلام من الرضيع الذي لا يفقه شيء.
وأثار مقطع الفيديو غضب مستخدمي التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة وضرورة التحقيق في الفيديو ومحاسبة من قام بهذا الأمر.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18776 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
هذا من اصحاب المعتقدات الباطله
alfahd42[ عدد التعليقات: 17894 ] نشر منذ 8 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3763 ] نشر منذ 5 دقائق
يابعد قلبي قلبه وش ذنبه لانه طفل ماعنده قوه تسوي له كذا وتصور بعد عشان اللي مايدري يدري قلوب ميته حسبي الله عليه