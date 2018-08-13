بالفيديو.. رجل يدفن رضيع في الرمال ويطعمه التراب

عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة في حق طفل رضيع لا يتعدى عدة أشهر من عمره.

وظهر في مقطع الفيديو دفن رجل للطفل في الرمال وإطعامه قطعة في فمه وسط استسلام من الرضيع الذي لا يفقه شيء.

وأثار مقطع الفيديو غضب مستخدمي التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة وضرورة التحقيق في الفيديو ومحاسبة من قام بهذا الأمر.