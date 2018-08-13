تحذيرات للسياح في تركيا من انهيار الليرة.. والقادم اسوأ
حذر استاذ جغرافية النقل بجامعة الملك سعود الدكتور سعد ناصر الحسين، السياح المتواجدين في تركيا من تهاوي العملة التركية بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتي تستمر للأيام القادمة.
ووجه ” الحسين ” على حسابه على ” تويتر ” نصيحة للسياح في تركيا، قائلًا: ” العملة التركية تتهاوى، لهذا لا تدفعوا بالدولار ولا تحولوا بالدولارات التي معهكم إلى الليرة إلا بقدر الحاجة فقط.. فالقادم اسوء ” .
يُذكر أن الليرة التركية تعاني من حالة من الهبوط الحاد والانهيار منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم الجمعة الماضي انخفاض مقابل الدولار ليبلغ 1 دولار 5.69 ليرة، كما بلغ أمس الأحد الدولار الواحد 6.79 ليرة.
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