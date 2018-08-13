تحذيرات للسياح في تركيا من انهيار الليرة.. والقادم اسوأ

أنقرة(صدى):

حذر استاذ جغرافية النقل بجامعة الملك سعود الدكتور سعد ناصر الحسين، السياح المتواجدين في تركيا من تهاوي العملة التركية بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتي تستمر للأيام القادمة.

ووجه ” الحسين ” على حسابه على ” تويتر ” نصيحة للسياح في تركيا، قائلًا: ” العملة التركية تتهاوى، لهذا لا تدفعوا بالدولار ولا تحولوا بالدولارات التي معهكم إلى الليرة إلا بقدر الحاجة فقط.. فالقادم اسوء ” .

يُذكر أن الليرة التركية تعاني من حالة من الهبوط الحاد والانهيار منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم الجمعة الماضي انخفاض مقابل الدولار ليبلغ 1 دولار 5.69 ليرة، كما بلغ أمس الأحد الدولار الواحد 6.79 ليرة.

اقرأ أيضًا: