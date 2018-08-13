بالفيديو.. عين تصيب ” هجن ” وتفقدها المركز الأول بسباقات الطائف في ذهول

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرض ” هجن ” والتي يمكن صفوها بـ ” المنحوس ” ، إلى موقف غريب أثار ذهول جميع الحضور في أحد سباقات الهجن بالطائف، أمس الأحد.

وظهر في مقطع فيديو ” الهجن ” التي من المرجح أن تكون أصابتها العين كما وصف البعض المشهد، حيث وقفت عند خط النهاية بعدما كان في المركز الأول.

وظهر في مقطع الفيديو الهجن وهي تسير بسرعة كبيرة حتى وصلت إلى خط النهاية، لتسقط قبل تجاوزه ولم تكمل مسيرتها حتى تأتي صاحبة المركز الثاني وتخطف منها الفوز.

وكانت انطلقت فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، وسط تنافس عدد كبير من الهجن على المراكز الأولى بأشواط التنشيطي الأول ” الفترة الصباحية ” والبالغ عددها ٣٠ شوطاً ، وذلك في ميدان محافظة الطائف للهجن.