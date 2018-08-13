ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة: ” أقلع على مزاجك “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية الشابة ياسمين رئيس، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب صورتها وتعليقها عليها.

وكانت ” ياسمين رئيس ” نشرت صورة مثيرة لها، قائله: ” امشي على مزاجك وكل على مزاجك والبس واقلع، واخرج وادخل على مزاجك برضه، وارمي مزاجهم في البحر ” .

وحصلت هذه الصورة مع التعليق على انتقاد جمهور ياسمين رئيس والهجوم عليها، ما دفعها إلى الرد على منتقديها وتوجيه رسالة لهم.

وأعادت الفنانة المصرية التغريد مرة أخرى، قائله ” هي اشمعني البس واقلع اللي وترتكم كده، ما أنا قلت اخرج وادخل برضه عادي يعني.. الكلمة وعكسها ” ، ناشره صورة جديدة لها بدون مكياج والتي نالت إعجاب الكثير من متابعيها.