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” الحريري ” عن أنباء حجب المملكة لتأشيرات الحج: غير صحيحة

” الحريري ” عن أنباء حجب المملكة لتأشيرات الحج: غير صحيحة
بيروت(صدى):

علق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على الأنباء المتداولة والإدعاءات حول حجب المملكة لتأشيرات الحج التي تقدم بها الحريري وتيار المستقبل.

ونفى مكتب سعد الحريري، صحة هذه الإدعاءات، مؤكدًا أن كل الأنباء المتداولة حول هذا الأمر غير صحيحة وعار تمامًا عن الصحة.

كما أكد أن المملكة تكرمت بتخصيص التأشيرات المطلوبة لمكتب الرئيس الحريري، بالإضافة إلى تأشيرات إضافية أخرى تم إعلانها من السفارة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17882 ] نشر منذ 21 دقيقة

حج مقبول ان شاء الله

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