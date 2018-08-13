برشلونة بطلا للسوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه

نواف السالم(صدى):

توج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نظيره إشبيلية في المباراة التي أقيمت على ملعب طنجة في المغرب.

لم يستمر التعادل السلبي كثيرًا، حتى افتتح بابلو سارابيا الأهداف لإشبيلية مبكرًا بعد 9 دقائق فقط من البداية، بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو لتأكيد الهدف بعد شكوك حول وجود تسلل.

وعادل جيرارد بيكيه النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، قبل أن يحرز عثمان ديمبلي الهدف الثاني لبرشلونة الذي أهداهم لقب البطولة.

ورفع برشلونة رصيد ألقابه بالسوبر الإسباني إلى 13 لقبًا، بينما فشل إشبيلية في حصد اللقب الثاني له، حيث يمتلك لقب وحيد حققه عام 2007.