خيسوس: أداء الفريق باهت ووديات المعكسر كانت بمستوى أفضل

نواف السالم(صدى):

أكد البرتغالي “جورجي خيسوس ” مدرب فريق الهلال، اليوم الأحد، على ظهور فريقه في أولى مواجهاته الرسمية أمام الشباب العماني بشكل باهت وأقل من مستوى ودياته في معسكر النمسا.

وكشف ” خيسوس ” ، في مؤتمر صحفي عقب مباراة اليوم عن نيته في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الساعات المقبلة.

وقال ” خيسوس ” ، إنه في مباراة اليوم، كان الهدف الأهم لي هو الفوز وعدم استقبال أهداف، قدمنا في الوديات مباريات أفضل، لدينا القدرة على تقديم الأفضل، لدينا غيابات مثل اللاعبين عبدالله عطيف، وسلمان الفرج.

وأضاف ” مدرب الهلال ” ، أن انضمام النجم عمر عبدالرحمن سيضيف لنا، إضافة إلى أن المهاجم الأجنبي القادم، نحن في حاجة كبيرة له.

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وأوضح ” خيسوس ” ، ” ‏نعمل على مفاوضة مهاجم، وعلى وشك التعاقد معه، الاختيارات الأوروبية السابقة لم نوفق في إتمامها نظير صعوبة المجيء باللاعبين للمنطقة ” .