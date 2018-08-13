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” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل زوجة العسكري في البرنامج

” حساب المواطن ” يوضح إمكانية تسجيل زوجة العسكري في البرنامج
حمود العنزي (صدى):

أوضح حساب المواطن أن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية : المهجورة- متزوجة من غير سعودي- عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب.

وجاء ذلك ردًا على استفسار سيدة بشأن هل يحق لزوجة العسكري التسجيل في البرنامج وتكون مؤهلة لإيداع الدفعات؟

وقال حساب المواطن: أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 30643 ] نشر منذ 17 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه يا شماتت الاعداء يعني العسكري مو رجال وزوج تبغي تستقل الاخت

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