بالفيديو.. نقط فرز عالية التنظيم لتأمين الحجاج في المملكة

نايف السالم(صدى):

كثفت الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها تواجدها في موسم الحج لضمان الأمن والحفاظ على سلامة الحجاج، حيث يبرز أحد أدوارها في تنظيم دخول الحجاج إلى مكة المكرمة.

وتستخدم الجهات الأمنية آليات فرز تهدف إلى تحقيق أقصى فعالية ممكنة، عبر تنظيم الطرق المؤدية للمداخل أولا، ومرافقة القوافل إلى وجهتها، حتى تصل إلى مراكز الضبط الأمني والفرز الأولية، وتتولى تلك المراكز التأكد من وثائق الحجاج وفرز المخالفين وتحويلهم إلى الجهة المختصة.

فيما يوجَّه الحجاج النظاميون إلى وجهتهم وفق تنظيم أمني ومروري مكثف بحضور قوات متعددة من رجال الأمن والمعدات والآليات للاستعداد لأي طارئ.