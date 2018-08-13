القضاء يبرأ رجل أعمال من تهمة التحرش بإبنته

بيروت(صدى):

أعلنت محكمة الجنايات في جبل لبنان براءة والد الطفلة ” ج.ن ” من تهمة ارتكاب أفعال مخلة بالأداب مع ابنته القاصر لعدم كفاية الدليل، وقضت بإطلاق سراحه فورًا ما لم يكن موقوفًا لداعٍ آخر.

وأسقطت عنه الحكم الغيابي الصادر في 20 مارس 2017 والذي قضى بسجن

المتهم مدّة سبع سنوات.

طلبت دولة ” الأرجنتين ” من السلطات اللبنانية استرداد المتهم اللبناني ” ج.ن ” المولود في سابالا- الأرجنتين لوجود شكوى بحقّه أمام القضاء الأرجنتيني في 31 نيسان 2002 من المدعوة ” س.ك ” بجرم إقدامه على الإعتداء جنسيّاً على ابنتهما ” أ ” التي تبلغ من العمر ست سنوات وتسعة أشهر.

وكان وزير العدل اللبناني، أصدر قرارًا في 11 كانون الأوّل 2003 ردّ بموجبه تسليم المتهم الى السلطات القضائيّة الأرجنتينيّة، وأحال الملف إلى النيابة لملاحقة ” ج.ن ” بهذه الدعوى وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية فحكم غيابي، ثمّ قام بتسليم نفسه في 3 نيسان وأنكر أمام المحكمة كلّ ما أسند إليه.

ومن جانبها اتهمت والدة الطفلة، الوالد باستغلال وجود الطفلة لديه في غرفة فندق يملكه والده ويرتكب أفعالًا بحقّها من لمسات واحتكاكات وغيرها في مناطق حساسة وأنّ الطفلة ولعدم تكامل نموّها ونضوجها الكافي، لا تُدرك حقيقة هذه الأمور الجنسيّة، لكنّها أخبرت هذه الوقائع لوالدتها بحضور أفراد من مجلس الآداب والنظم الأخلاقيّة المهتمين .