حادث دهس مروع بطريق الملك عبد العزيز في أبها

أبها(صدى):

وقع حادث دهس مروع، اليوم الأحد، بطريق الملك فهد أمام مركز تشافي بعد كوبري المنسك في أبها.

قال ” محمد الشهري ” متحدث فرع الهلال الأحمر في عسير، إنه تم نقل المصابة إلى المستشفى من قبل المتواجدين قبل وصول الفرق الإسعافية.

وناشد الأهالي ‏أمين منطقة عسير، الدكتور ” وليد الحميدي “، باعتماد إنشاء عدد من جسور المشاة في المواقع التي تكثر بها حوادث الدهس بطريق ” أبها- خميس مشيط ” وطريق المدينة العسكرية بخميس مشيط، لافتين إلى أنه المشاة مازالوا يحلمون بالحفاظ على سلامتهم من الطريق السريع، بعد أن تم إلغاء عدد من الإشارات كانت تسمح لهم أحيانًا بإمكانية العبور.

جاء ذلك بعد إرتفاع معدل حوادث الدهس على طريق أبها خميس مشيط، خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب بناء جسور متعددة للمشاة، حيث لم ينفذ على الطريق سوى اثنين فقط، ممشى مدخل النميص ومعهد التدريب المهني.