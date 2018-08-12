المحاسبين القانونيين: 5 وظائف شاغرة للرجال بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اليوم الأحد، عن توافر 5 وظائف شاغرة للرجال، بمسمى (مراجع، ومراجع رئيسي)، للعمل لدى شركة ” سعد صالح السبتي ” وشريكه للمحاسبة والمراجعة بمدينة الرياض.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الأحد وينتهي بتاريخ 2018/09/13م، وأن الوظائف المتاحة وفقًا للاشتراطات الأتية ” مراجع (وظيفة واحدة): درجة البكالوريوس في مجال الحسابات، المالية والخدمات المالية، القيام بأعمال المراجعة عن طريق القيام ببعض الاختبارات لبعض البنود في القوائم المالية.

وأشارت ” الهيئة ” إلى أنه من ضمن الإشتراطات تجهيز ملف العمل قبل القيام بالمراجعة، ومساعدة فريق العمل للقيام بالمهام المسندة إليه ” العمر ما بين 22 سنة إلى 24 سنة، التعامل مع برامج مايكروسوفت، إنجليزي (يفضّل)/ عربي، القدرة على التعامل مع برنامج المراجعة باللغة الإنجليزية.

ولفتت ” الهيئة ” إلى توافر 4 وظائف مراجع رئيسي ” درجة البكالوريوس في مجال الحسابات، المالية والخدمات المالية، أربع سنوات كحد أدنى من الخبرة، العمر ما بين 24 سنة إلى 29 سنة.

وأكدت ” الهيئة ” ، أنه للتقديم يتم من خلال الرابط التالي هنـــا..