جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تدعو الطلبة المقبولين لحضور أيام التهيئة

الدمام(صدى):

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أعمال القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس (الانتظام) للمتقدمين والمتقدمات للعام الجامعي 1439 – 1440هـ. .

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور صالح بن علي الراشد أن موظفي وموظفات العمادة قدموا خلال فترة القبول كافة الإمكانات والتسهيلات لجميع المتقدمين والمتقدمات عبر بوابة القبول الإلكترونية والمرتبطة مع الجهات “يسر” و”مقبول” والمركز الوطني ( قياس) للعام الرابع على التوالي بهدف التيسير على الطلبة في استخدام التقنية بأعمال القبول رغبة من الجامعة لمواكبة رؤية المملكة 2030 لتحقيق العدل والمساواة والتواصل السهل للمتقدمين ، بمتابعة وتوجيهات دقيقة من مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش في تلبية رغبات الطلبة وفق الممكن والمتاح حسب خطة القبول المعتمدة من قبل مجلس الجامعة .

وأشار الدكتور الراشد إلى أن العمادة شكلت سبع لجان تعمل على مدار الساعة تقوم بمساعدة المتقدمين والمتقدمات, مبيناً أن اللجنة الرئيسة المشرفة على أعمال اللجان وعملية القبول ومتابعة أعداد المتقدمين والمتقدمات استخدمت التقنية في ترتيب رغبات الطلبة منذ بداية تقديم الطالب حتى نهاية أعمال القبول بالأرقام والإحصاءات التي توضح الخدمات التي قدمت لجميع المتقدمين والمتقدمات ، مشيراً إلى أن عدد الدخول الإجمالي على بوابة القبول بلغ (124.915) من متقدمين أو أولياء أمور المتقدمين ، حيث تقدم للجامعة (42,025)ألف متقدم ومتقدمة بواقع (17328) طالب و (24697) طالبة من خلال بوابة القبول .

ودعا عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الطلبة والطالبات المقبولين والمقبولات في برامج السنة التحضيرية لحضور أيام التهيئة المخصص لكل مسار أو كلية وذلك للتسهيل على الطالب في إكمال المسيرة الدراسية الجامعية والعلمية ومعرفة الأنظمة المتبعة داخل الجامعة.

وقدم الدكتور الراشد شكره للموظفين والموظفات المشاركين من العمادة والجهات المشاركة والمساندة بالجامعة في كل من عمادة الاتصالات و تقنية المعلومات وإدارة العلاقات العامة والاعلام وإدارة الأمن والسلامة ، سائلا الله التوفيق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات المقبولين التوفيق والنجاح في إكمال مسيرتهم الجامعية .