مسن قعيد يلعب ” بو كيمون ” على 11 هاتف .. ويكشف سبب شغفه باللعبة

تايبيه(صدى):

لم يعد هوس الألعاب الإلكترونية مقتصر على الأطفال والمراهقين فقط، فقد حرص مسن تايواني قعيد يدعى ” تشن سان يوان ” يبلغ من العمر 69عاماً على ممارسة لعبة بوكيمون غو على 11 هاتفاً ذكياً مثبتاً على دراجته.

وأكد الرجل التايواني المعروف باسم ” العم بوكيمون ” أنه يمارس اللعبة بشغف كبير، وفي الكثير من الأحيان، يظل حتى الساعة الرابعة صباحاً يمارسها.

وأضاف أنه إنجذب للعبة بوكيمان غو بعدما تابع حفيده وهو يمارسها لعدة مرات في عام 2016، مؤكدا بدأن إدمانه على اللعبة يكلفه أكثر من 1300 دولار أميركي كل شهر، وأنه يفكر في إضافة المزيد من الهواتف ليتمكن من اللعب عليها في نفس الوقت.

الجدير بالذكر أن اللاعب التايواني قد ذاع صيته بين سكان مدينته، بعد أن شوهد حول مدينة تايبي الجديدة وهو يمارس لعبة بوكيمون غو على 11 هاتفاً ذكياً مثبتاً في مقدمة دراجته.