بالفيديو.. تشاجر بالأيدي بين سائحتَيْن بسبب مكان ” السِّيلفي “

روما(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، تشاجر بالأيدي بين عدد من السياح في إيطاليا بسبّب التقاط صورة ” سيلفي ” .

وظهرت امرأة أميركية في المقطع تحاول التقاط صورة ” سيلفي ” أمام نافورة “تريفي” في العاصمة الإيطالية روما، إلا أنّ فتاة هولندية أرادت التقاط صورة في المكان ذاته.

وتطوّر الأمر إلى شجارٍ بينهما امتدّ للعائلتين اللتين تشابكتا بالأيدي، مما أدى إلى تدخّل رجال الشرطة للفصل بينهما.