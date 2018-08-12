ردود أفعال ساخرة لعرض مواطن سعودي على حلا شيحة بالعودة للحجاب

أماني الغامدي(صدى):

قدم مواطن سعودي عرضًا للفنانة المصرية حلا شيحة، اليوم الأحد، بأن يدفع لها مبلغ مالي كبير مقابل العودة للحجاب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” والذي أثار به جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

تضمنت تغريدة المواطن ” خالد ” المقيم بجدة ويعمل أخصائي اجتماعي بحسب حسابه على تويتر، عرض على حلا شيحة مبلغ 300 ألف جنيه مقابل عودتها للحجاب الذي خلعته بعد ارتدائه 11 عاما .

وتنوعت ردود أفعال المغردين بين الإشادة بردة فعله، والسخرية من الأمر برمته لدرجة تعليق نشطاء رجال بأنهم مستعدون لإرتداء الحجاب مقابل المبلغ الذي عرضه ” خالد “.

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة، فاجأت الجميع بظهورها بدون حجاب بعد مضي أقل من شهرين فقط على تصريحها الذي قالت فيه إن من ينشر صورها قبل الحجاب يتحمل ” الوزر وحده “.