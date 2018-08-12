بالصور.. ” حاجة ” تبكي بعد نجاح عملية القلب لزوجها بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة صور لحاجة غلبتها دموع الفرح بعد نجاح عملية “ القلب ” لزوجها في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة.

وقالت صحة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : سيتمكن الحاج من أداء فريضة الحج هذا العام بفضل من الله، ثم ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم.