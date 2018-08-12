بالصور.. ” حاجة ” تبكي بعد نجاح عملية القلب لزوجها بالمدينة المنورة
نشرت وزارة الصحة صور لحاجة غلبتها دموع الفرح بعد نجاح عملية “ القلب ” لزوجها في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة.
وقالت صحة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : سيتمكن الحاج من أداء فريضة الحج هذا العام بفضل من الله، ثم ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51809 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامته ,,
,, تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ربي لك الحمد ان جعلت بلادنا وابناء بلادنا سبب في سقوط دموع الفرح لضيوفك الحجاج
فرب دعوة صادقة منهم تكون بعد الله سببآ في حفظ امننا ورغد عيشنا وتلاحم قيادتنا وشعبنا