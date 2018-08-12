وفاة 2 من رجال الأمن إثر حادث تصادم بطريق ” الساحل- مكة “

تركي السالم(صدى):

توفى رجلا أمن وأصيب ثلاثة آخرون من منطقة جازان كانوا في طريقهم لمكة المكرمة للمساندة في حج هذا العام ، إثر حادث تصادم وقع بين مركبة وتريلا.

وقالت هيئة الهلال الأحمر إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام عن طريق سيارات الإسعاف، ولا يزالون يتلقون العلاج وإصابتهم من خفيفة إلى متوسطة، فيما تم تسليم جثامين المتوفيْن لزملائهما.