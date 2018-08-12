وفاة 2 من رجال الأمن إثر حادث تصادم بطريق ” الساحل- مكة “
توفى رجلا أمن وأصيب ثلاثة آخرون من منطقة جازان كانوا في طريقهم لمكة المكرمة للمساندة في حج هذا العام ، إثر حادث تصادم وقع بين مركبة وتريلا.
وقالت هيئة الهلال الأحمر إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام عن طريق سيارات الإسعاف، ولا يزالون يتلقون العلاج وإصابتهم من خفيفة إلى متوسطة، فيما تم تسليم جثامين المتوفيْن لزملائهما.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17868 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
الله يرحمهم ويغفر لهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51809 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمهما الله برحمته الواسعه واحسن عزاء اهاليهما ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1431 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفر لهم،،
ويعظم اجر أهاليهم ويحسن عزاهم.
اللهم الكتب الشفاء والعافية للمصابين.وأكتب لهم أجر وثواب خدمة ضيوف بيتك العتيق.
الله آمين.