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  3. بالفيديو .. بائع ” آيس كريم ” يتحرّش بإعلامية مشهورة

بالفيديو .. بائع ” آيس كريم ” يتحرّش بإعلامية مشهورة

بالفيديو .. بائع ” آيس كريم ” يتحرّش بإعلامية مشهورة
أميرة خالد(صدى):

تعرّضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، لموقف محرج، حيث قام بائع آيس كريم بالتحرش بها عن طريق مسك يدها فترة طويلة رافضا أن بترها ، خلال قضائها إجازة في أذربيجان.

وأبان مقطع فيديو لحظة توقف بولند لشراء ” الآيس كريم ” مع إبنتها ووالدتها ولكن البائع ظل يمزح معها وابنتها بشكل مبالغ فيه، وأمسك يدها لفترة طويلة رافضًا أن يتركها،وهو ما جعل والدتها تغضب وطلبت منه التوقف عن هذا التصرف.

واضافت بولند: ” آخر شي أسمعوا أمي اشقالت ليه لما شفته يتحرش فيني ماعجبها ” ، واستكملت إستعراض بعض الأماكن في أذربيجان مشيرةً إلى جمال البلد لمن يريد قضاء إجازته هناك.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51809 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 17868 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصلا لولا امها كان للان ماسكها لانها موافقه وامها بس عشان العجايز لايتكلمون عليها هههههههه

[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين

مو مفرووض انك في العدة يا بولند ليش تسافرين

[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 2 ساعتين

يحقلة لحم منثور وهو وصل لدرجة الغليان
لو كنتي تستحي ما نشرتي يا سامجة
بل انت ماشية على المثل الي يقول
مشتهية ومستحية

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