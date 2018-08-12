بالفيديو .. بائع ” آيس كريم ” يتحرّش بإعلامية مشهورة

أميرة خالد(صدى):

تعرّضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، لموقف محرج، حيث قام بائع آيس كريم بالتحرش بها عن طريق مسك يدها فترة طويلة رافضا أن بترها ، خلال قضائها إجازة في أذربيجان.

وأبان مقطع فيديو لحظة توقف بولند لشراء ” الآيس كريم ” مع إبنتها ووالدتها ولكن البائع ظل يمزح معها وابنتها بشكل مبالغ فيه، وأمسك يدها لفترة طويلة رافضًا أن يتركها،وهو ما جعل والدتها تغضب وطلبت منه التوقف عن هذا التصرف.

واضافت بولند: ” آخر شي أسمعوا أمي اشقالت ليه لما شفته يتحرش فيني ماعجبها ” ، واستكملت إستعراض بعض الأماكن في أذربيجان مشيرةً إلى جمال البلد لمن يريد قضاء إجازته هناك.