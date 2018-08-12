بالفيديو .. بائع ” آيس كريم ” يتحرّش بإعلامية مشهورة
تعرّضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، لموقف محرج، حيث قام بائع آيس كريم بالتحرش بها عن طريق مسك يدها فترة طويلة رافضا أن بترها ، خلال قضائها إجازة في أذربيجان.
وأبان مقطع فيديو لحظة توقف بولند لشراء ” الآيس كريم ” مع إبنتها ووالدتها ولكن البائع ظل يمزح معها وابنتها بشكل مبالغ فيه، وأمسك يدها لفترة طويلة رافضًا أن يتركها،وهو ما جعل والدتها تغضب وطلبت منه التوقف عن هذا التصرف.
واضافت بولند: ” آخر شي أسمعوا أمي اشقالت ليه لما شفته يتحرش فيني ماعجبها ” ، واستكملت إستعراض بعض الأماكن في أذربيجان مشيرةً إلى جمال البلد لمن يريد قضاء إجازته هناك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51809 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 17868 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا لولا امها كان للان ماسكها لانها موافقه وامها بس عشان العجايز لايتكلمون عليها هههههههه
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو مفرووض انك في العدة يا بولند ليش تسافرين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1958 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحقلة لحم منثور وهو وصل لدرجة الغليان
لو كنتي تستحي ما نشرتي يا سامجة
بل انت ماشية على المثل الي يقول
مشتهية ومستحية