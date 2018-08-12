العمل ترد على شكوى مواطن بعد فصله من عمله بشركة أجنبية

علي القحطاني(صدى):

تقدم أحد المواطنين بشكوى نشرها على حساب وزارة العمل بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، اليوم الأحد، نتيجة فصله من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، موضحًا عدم تسلَّمه باقي مستحقاته عن الفترة التي قضاها بعد أخذه لآخر راتب.

أجابت ” وزارة العمل ” ، عبر حساب خدمة العملاء في تغريدة، قالت خلالها إنه ” لمعرفة حقوقك وواجباتك عليك زيارة موقع ” الثقافة العمالية ” عقد عمل – إنهاء العقد ” على الرابط التالي هنــــا ، سعدنا بخدمتك ” .

ورد ” المواطن ” بقوله إنه يعلم حقه، ولكن المشكلة في مماطلة الشركة وعدم ردها عليه فيما يتعلق بباقي مستحقاته.

وردت ” الوزارة ” بقولها: ” عزيزي العميل، بإمكانك تقديم شكوى من خلال مكتب العمل إدارة العلاقات العمالية، نسعد بخدمتك ” .