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العمل ترد على شكوى مواطن بعد فصله من عمله بشركة أجنبية

العمل ترد على شكوى مواطن بعد فصله من عمله بشركة أجنبية
علي القحطاني(صدى):

تقدم أحد المواطنين بشكوى نشرها على حساب وزارة العمل بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، اليوم الأحد، نتيجة فصله من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، موضحًا عدم تسلَّمه باقي مستحقاته عن الفترة التي قضاها بعد أخذه لآخر راتب.

أجابت ” وزارة العمل ” ، عبر حساب خدمة العملاء في تغريدة، قالت خلالها إنه ” لمعرفة حقوقك وواجباتك عليك زيارة موقع ” الثقافة العمالية ” عقد عمل – إنهاء العقد ” على الرابط التالي هنــــا ، سعدنا بخدمتك ” .

ورد ” المواطن ” بقوله إنه يعلم حقه، ولكن المشكلة في مماطلة الشركة وعدم ردها عليه فيما يتعلق بباقي مستحقاته.

وردت ” الوزارة ” بقولها: ” عزيزي العميل، بإمكانك تقديم شكوى من خلال مكتب العمل إدارة العلاقات العمالية، نسعد بخدمتك ” .


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