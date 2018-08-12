13 نصيحة لتجنب الغش عند شراء أضحية العيد

عادل الحربي (صدى):

قدم عدد من الخبراء الزراعيين، اليوم الأحد، عدد من النصائح للمواطنين التي يجب إتباعها عند شراء أضحية العيد، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك منعًا للتلاعب والغش، وحرصًا على حياتك وحياة الآخرين.

وتلخصت النصائح في الـ 13 بند الأتي :

1 – أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

2 – أن تكون العينان لامعتين براقتين – ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكونان خاليتين من الدموع والإفرازات.

3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعياً لا يعاني من النهجان أو السعال.

4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

5- أن يكون فم ولسان الأضحية خاليان من الالتهابات والإفرازات لأنها تعكس سلامة وصحة جسم الأضحية.

6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيفاً، متكاملاً وغير ناحل، وقوي عند محاولة نزعه باليد.

7- الجلد خال من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع وعدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8-“المناطق الحساسة” غير متورمة أو متضخمة.

9- نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

10- القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

11- منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

12- ألا يكون الكرش ممتلئاً بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.

13-أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.