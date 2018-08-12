كشف حقيقة وفاة طفل داخل مستشفى الجزيرة الطبي بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت مستشفى الجزيرة الطبي بالرياض حقيقة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفل متوفي داخل المستشفى إثر تلقيه إبرة، مؤكدة عدم صحته.

وأكدت المستشفى خلال بيان أصدرته : نظرا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ” مقطع فيديو لطفل متوفي داخل المستشفى ” ، وما تم تداوله فيه بأنه مستشفى الجزيرة الطبي، فإن إدارة مستشفى الجزيرة بالرياض تنفي ذلك مع توضيح ان المستشفى لها الحق النظامي في إقامة الدعوى القضائية على جميع الحسابات التي قامت بنشر المقطع ” .

وعلقت وزارة الصحة عبر حسابها على ” تويتر ” : أن المقطع المتداول قديم ولم يحدث في أي من المستشفيات الحكومية او الخاصة التابعة لصحة الرياض، وماتم تداوله بأنه في مستشفى الجزيرة الخاص غير صحيح وينافي الحقيقة .