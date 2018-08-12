استبعاد ” العابد ” من المشاركة في نهائي السوبر أمام الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

ذكرت مصادر أن اللاعب نواف العابد لن يشارك في نهائي السوبر مع الاتحاد نظرا لاستبعاده من قبل المدرب البرتغالي خورخي خيسوس .

وأوضحت المصادر أن قائمة المغادرة إلى لندن عصر غدٍ الإثنين، تخلو من اسم اللاعب نواف العابد، لعدم جاهزيته،إلى جانب عبدالله الحافظ ومتعب المفرج،؛بحسب الرياضية.

واحتوت القائمة على المصابين عبدالله عطيف وسلمان الفرج انتظارًا لتأكد جاهزيتهم ومن ثم الاستعانة بهما في اللقاء المنتظر مع الاتحاد في نهائي السوبر السعودي على كأس هيئة الرياضة في العاصمة البريطانية لندن 18 أغسطس، وتقرر أن يواصل اللاعبان برنامجهما التأهيلي في المعسكر الذي سيستمر لمدة 4 أيام.

كما أن الثنائي الأجنبي أشرف بن شرقي، جيلمن ريفاس، اللذان لم يتحدد مصيرهما بشكل رسمي مع النادي العاصمي، رغم تأكيدات اقتراب مغادرتهما لأسوار الأزرق.