نائب وزير الحج والعمرة يدشن نظام ” ارشدني ” التابع لمكتب ارشاد الحافلات 

حسين العلي(صدى):

دشن نائب وزير الحج والعمرة معالي الدكتور عبدالفتاح مشاط النظام التقني ” ارشدني ” التابع لمكتب ارشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة والذي يعتبر المكمل للمنظومة الالكترونية للمكتب وبالتكامل مع المسار الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج التابع لوزارة الحج والعمرة في إستسقاء البيانات والمعلومات للرحلات وتوجيه حافلات ضيوف الرحمن الى مقار السكن بطريقة ذكية .

واوضح رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور طلال قطب ان تطبيق ارشدني يهدف الى تحول الاعمال بصورة ذكية واكثر احترافية وجعلها سلسة ميسره لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم الاراضي المقدسة وحتى وصولهم إلى مقار سكنهم .

واضاف رئيس النقابة العامة للسيارات الاستاذ عبدالرحمن الحربي ان المكتب دشن نظامه التقني بحضور نائب وزير الحج والعمرة وعدد من رؤساء مؤسسات الطوافة وأمين عام الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ، حيث تم شرح آلية استخدام التقنية ومهامها في تسهيل العمل على المرشدين في ايصال حافلات الحجيج الى مقار سكنهم الكترونياً عبر اجهزة اللوحية الذكية ، بالاضافة الى تمرير جميع البلاغات التي تحرر عبر التطبيق وتسديدها ايضاً الكترونياً في فترة وجيزة .

وبين مدير عام مكتب ارشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي ان هذه التقنية سهلت العمل كثيراً على مستخدميها من الاداريين في تتبع حركة الحافلات وضمان وصولها في الوقت المحدد ، مشيراً الى ان هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن ومواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030

واضاف سندي ان المكتب يسعى دائماً الى تطوير الاعمال وجعلها اكثر تقدماً في سبيل تحقيق الانجازات لخدمة ضيوف الرحمن وتلبيةً لاهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بتوفير أقصى سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن وبتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ومعالي النائب الدكتور عبدالفتاح مشاط ، وبدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات.