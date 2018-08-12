” هدف ” يعرض 640 وظيفة نسائية في القطاع الصحي.. غدًا

سعيد العجل(صدى):

يستضيف فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في الرياض صباح غد (الاثنين) اللقاء الوظيفي في التخصصات الصحية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المنشآت العاملة في القطاع الصحي في سوق العمل التي ستعرض أكثر من 640 وظيفة مخصصة للسعوديات.

والمنشآت الصحية التي من المقرر أن تعرض وظائفها أمام المتقدمين: مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مستشفى الحمادي، شركة الالفية الراقية للمجمعات والمراكز الطبية، الشركة العربية للوازم الطبية، مركز دان لطب الاسنان، شركة الرملة للخدمات الطبية المحدودة وفروعها.

وتعرض تلك المنشآت عديداً من الوظائف، ومنها: طبيب عام، طبيب جلدية، طبيب اسنان، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي تغذية، أخصائي اشعة، أخصائي تغذية سريرية – أخصائي تعقيم ومكافحة عدوى، أخصائي تخدير، أخصائي صحة فم، أخصائي طب طوارئ، أخصائي مختبر، أخصائي تمريض، صيدلي، ممرض عام، مساعد طبيب اسنان.

ويأتي ذلك امتداداً للقاءات توظيفية عقدت خلال الفترة الماضية في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل توظيف القوى الوطنية في بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.