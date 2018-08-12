حرس الحدود يحبط محاولات لتهريب نصف طن من مادة الحشيش بالمناطق الجنوبية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله، خلال الفترة ١ / ١١ / ١٤٣٩هـ وحتى ٢٩ /١١/ ١٤٣٩هـ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٥٤٨) خمسمائة وثمان وأربعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٣٥) خمسة وثلاثون شخصاً، بينهم (١٤) أثيوبي و(١٣) يمنياً و (٧) سعوديين وشخص باكستاني الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

مبينآ أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد العقيد الحربي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته ..والله ولي التوفيق.