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الجزيرة يفتح مدرجاته لجماهير النصر مجانًا

الجزيرة يفتح مدرجاته لجماهير النصر مجانًا
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، عن قراره بفتح المدرجات أمام جماهير نادي النصر، غدًا الإثنين مجانًا.

جاء هذا القرار قبيل إنطلاق لقاء نادي النصر مع نظيره الإماراتي ضمن مباريات الدور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية، وذلك تقديرًا للعلاقة الأخوية بين الناديين.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 1 ساعة

حياكم الله يا اخواتنا

[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للنصر

[ عدد التعليقات: 17854 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين يا عالميين لكل خير وشكرا اخواننا في الامارات

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