الجزيرة يفتح مدرجاته لجماهير النصر مجانًا
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد، عن قراره بفتح المدرجات أمام جماهير نادي النصر، غدًا الإثنين مجانًا.
جاء هذا القرار قبيل إنطلاق لقاء نادي النصر مع نظيره الإماراتي ضمن مباريات الدور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية، وذلك تقديرًا للعلاقة الأخوية بين الناديين.
فيصل[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 1 ساعة
حياكم الله يا اخواتنا
نوير[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للنصر
alfahd42[ عدد التعليقات: 17854 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين يا عالميين لكل خير وشكرا اخواننا في الامارات