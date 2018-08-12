هوندا لاعباً لنادٍ أسترالي ومدرباً لمنتخب كمبوديا

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الكمبودي لكرة القدم وهوندا في مؤتمر صحفي مشترك يوم الأحد في العاصمة بنوم بنه، عن التعاقد مع نجم كرة القدم الياباني المخضرم كيسوكي هوندا ليتولى منصب المدير الفني للفريق، إضافة لمنصب المدير العام للمنتخب الكمبودي.

وكان هوندا (32 عاماً) أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة وطويلة مع المنتخب الياباني اختتمها بالمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، لتكون المشاركة الثالثة له مع الفريق في بطولات كأس العالم.

ولعب هوندا خلال مسيرته الكروية لعدد من الأندية أبرزها سيسكا موسكو الروسي وميلان الإيطالي وباتشوكا المكسيكي.

كما تعاقد قبل أيام مع ملبورن فيكتوري الأسترالي، حيث ينتظر أن يختتم مسيرته الكروية مع الفريق بعقد لمدة عام واحد فقط، على أن يبدأ مسيرته التدريبية في نفس الوقت من خلال عمله مع منتخب كمبوديا، ومن المقرر أنه سيتواصل مع المنتخب كمبوديا بالفيديو وسيشرح لهم بأوقات المباريات للأندية و بأسابيع الفيفا سيدرب المنتخب.