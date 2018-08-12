” الصحة ” تقدم نصائح غذائية لحجاج بيت الله الحرام

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة إنفوجراف تقدم من خلاله بعض النصائح الغذائية لحجاج بيت الله الحرام.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب الحصول على وجبات صحية متوازنة وعدم الإفراط في الأكل لتسهيل حركة الحاج، وأيضًا أخذ الاحتياجات من السوائل مع ضرورة تقسيم الوجبات الرئيسية.