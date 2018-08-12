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” الصحة ” تقدم نصائح غذائية لحجاج بيت الله الحرام

” الصحة ” تقدم نصائح غذائية لحجاج بيت الله الحرام
نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة إنفوجراف تقدم من خلاله بعض النصائح الغذائية لحجاج بيت الله الحرام.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب الحصول على وجبات صحية متوازنة وعدم الإفراط في الأكل لتسهيل حركة الحاج، وأيضًا أخذ الاحتياجات من السوائل مع ضرورة تقسيم الوجبات الرئيسية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1938 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة

عيد سعيد

[ عدد التعليقات: 17854 ] نشر منذ 1 ساعة

موفقين يارب

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