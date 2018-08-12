” الصحة ” تقدم نصائح غذائية لحجاج بيت الله الحرام
نشرت وزارة الصحة إنفوجراف تقدم من خلاله بعض النصائح الغذائية لحجاج بيت الله الحرام.
وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب الحصول على وجبات صحية متوازنة وعدم الإفراط في الأكل لتسهيل حركة الحاج، وأيضًا أخذ الاحتياجات من السوائل مع ضرورة تقسيم الوجبات الرئيسية.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1938 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
عيد سعيد
alfahd42[ عدد التعليقات: 17854 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين يارب