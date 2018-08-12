طفل يقتحم مباراة ليفربول ووستهام لمصافحة ‎محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أقدم طفل من مشجعي الريدز على اقتحام أرضية ملعب آنفيلد لمصافحة النجم الدولي المصري محمد صلاح، مستغلًا توقف مباراة ليفربول مع ضيفه وستهام لحظة إجراء تبديل للفريق بدخول السويسري شيردان شاكيري بدلًا من السنغالي ساديو ماني.

وبادر الطفل على احتضان محمد صلاح، ليتعامل معه نجم الفريق بلطف موجّهًا له بعض الكلمات، التي فسرها البعض بأنها تأكيد للطفل بأنه سيمنحه قميصه الخاص بعد نهاية اللقاء.

وتألق صلاح في المباراة الأولى هذا الموسم لليفربول في الدوري، وأسهم بفوز فريقه برباعية، حيث افتتح التسجيل، قبل أن يضيف زميله السنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث، واختتم البديل دانيل ستوريدج الرباعية.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح بشعبية كبيرة بين جماهير ليفربول؛ بعد تألقه المبهر خلال الموسم الماضي، ونيله لقب هداف الدوري الإنجليزي، قبل الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم، كما قاد ليفربول لبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.