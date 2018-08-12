بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن سكودا فابيا 2018 المحسنة

جنيف(صدى):

كشفت سكودا عن سيارتها فابيا المحسنة في مارس الماضي في معرض جنيف الدولي للسيارات, ولكنها تقدم لنا أخيرا صور جديدة للسيارة السوبر ميني المطورة التي تقدم في صورة الهاتشباك والواجن الأكثر عملية بجانب فيديوهات جديدة للسيارة تظهر التغييرات فيها والتي يصعب ملاحظتها.

وسيتم بيع فابيا الجديدة في أوروبا باضاءة ليد نهارية بصورة قياسية ، ولكن اختيارياً ستتوفر اضاءة ليد عالية ومنخفضة للمصابيح الأمامية وللأضواء الجانبية ولكن ستظل مصابيح الاشارة في صورتها العادية وهو ما يعني أن فابيا الجديدة لن تتوفر بتقنية الليد الكاملة في الاضاءة وفي الخلف ستتوفر اضاءة ليد للفرامل فقط مع استمرار المصابيح الخلفية التقليدية في صورتها المعروفة.

ومن حيث التصميم, فالتغييرات بسيطة حيث تم تعديل الصادمين الأمامي والخلفي وشبكة التهوية مع اضافة عجلات أكبر ألومنيوم 18 بوصة ولكنها تتوفر في النسخة الهاتشباك بخمسة أبواب فقط كما سيتوفر للسيارة خيارات لونية تشمل الأسود والأبيض والفضي للمرايا الجانبية والقوائم A والعجلات الألومنيوم.

وفي الداخل, ستظل السيارة تقريباً كما هي ولكن مع تحديث بسيط للعدادات مع عدادات دائرية جديدة سهلة القراءة كما أكدت الشركة أنها زادت من جودة الخامات المصنعة للمقصورة كما أضافت ديكورات جديدة مع فرش قماشي جديد وتطريز متميز . كما أن المقصورة باتت أكثر عملية من السابق بفضل اضافة مدخلين جديدين USB في الخلف وبطارية ليد في الخلف في النسخة الواجن .

كما سيتوفر للسيارة باقة من تجهيزات الأمان التي تشمل نظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية ومساعد الاضاءة ونظام ترفيهي Swing بشاشة 6.5 بوصة ونظام ملاحة Amundsen يوفر معلومات مرور مباشرة وتشغيل لنظامي أندرويد أوتو وابل كار بلاي وميرورلينك.

كما تم اقصاء المحرك الديزل 1.4 لتر من الخدمة وهو ما يعني أن فابيا تتوفر بنزين فقط بمحركات ثلاثية الاسطوانات MPI سعة 1 لتر وناقل مانيوال 5 سرعات بقوة 60 حصان وعزم دوران 95 نيوتن متر كما يتوفر نسخة أخرى من نفس المحرك بقوة 75 حصان ونفس عزم الدوران السابق كما يوجد محرك ثالث 1 لتر TSI بشاحن توربيني بقوة 95 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وناقل مانيوال 5 سرعات ولكن في حال اختيار الناقل المانيوال 6 سرعات أو DSG فستبلغ قوة المحرك 110 حصان وعزم الدوران 200 نيوتن متر.

وأسرع النسخ سيكون المحرك TSI سعة 1 لتر المانيوال ويتسارع في 9.6 ثانية للوصول الي 100 كم وسرعته القصوة 195 كمساعة وتباع سكودا فابيا المحسنة بالفعل في عدد من الأسواق الأوروبية.