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بالصور.. تطبيق عقوبات التدخين في المنشآت الصحية بمكة المكرمة

بالصور.. تطبيق عقوبات التدخين في المنشآت الصحية بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

بدأت الشؤون الصحية بمكة المكرمة بتطبيق لائحة المخالفات وتحرير العقوبات لمخالفي مكافحة التدخين داخل المنشآت الصحية بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد.

وقام أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بجولتين على مستشفى حراء العام، ومستشفى الملك عبدالعزيز حيث تم الاجتماع مع المدير الطبي بمستشفى حراء العام والمدير المناوب بمستشفى الملك عبدالعزيز ومراقبي الأمن؛ لتوضيح كيفية التعاون في تطبيق لائحة المنع وتحرير المخالفات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1937 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1457 ] نشر منذ 59 دقيقة

العقوبة ستوقف الكثيرين

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